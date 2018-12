25 dicembre 2018 18:30

Reggio Calabria: quattro anni fa la tragedia che scosse la città nel giorno di Natale, un terrificante incidente sul lungomare Falcomatà spezzò la vita della 18enne Ilaria Carella

Come non ricordare il Natale di quattro anni fa a Reggio Calabria: la città rimase sconvolta dalla morte della 18enne Ilaria Carella. Un tragico incidente sul lungomare Falcomatà ha provocato la morte della giovane ed il ferimento di altre quattro persone. Ilaria abitava a Livorno ma era originaria della città dello Stretto e si trovava a Reggio per trascorrere le festività con i suoi cari.