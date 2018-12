Reggio Calabria, il Natale del centro storico: corso Garibaldi sommerso dai rifiuti, Tapis Roulant chiuso e parcheggi selvaggi, la rabbia dei cittadini [FOTO]

24 dicembre 2018 13:01

Reggio Calabria, numerose segnalazioni a StrettoWeb rispetto ai disagi del centro storico nei giorni di Natale

Sono numerose le segnalazioni che abbiamo ricevuto in Redazione rispetto ai disagi del Natale a Reggio Calabria, nel centro storico della città. Non solo i parcheggi e transiti selvaggi e illegali sull’isola pedonale di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi, ma anche tanta sporcizia con cumuli di spazzatura nello stesso Corso Garibaldi, e il Tapis Roulant inspiegabilmente chiuso. Tra i vari cittadini che hanno scritto a StrettoWeb c’è Lorena, che si sfoga così: “è incredibile essere costretti a fare la raccolta differenziata per poi assistere a questo scempio di sporcizia e degrado nella strada principale della città. Vi invio due foto (immagini a corredo dell’articolo, ndr), pubblicate un articolo perchè è una situazione davvero incresciosa e chi ci governa deve rendersi conto che bel biglietto da visita diamo a chi viene a trovarci. Altro che luminarie, bisognerebbe prima pensare alla pulizia“. Poi c’è Francesco, che vorrebbe “capire il PERCHE’ questa grande opera delle scale mobili non vengono messe in funzione durante le giornate Festive? Porca miseria!!! Ieri sera(come già verificato altre mille volte in occasioni simili), giornata altamente prefestiva, tutta la città abbellita a festa, o meglio con le luci che coprono “la faccia sporca”, il Corso gremito di gente, e le SCALE MOBILI SPENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Assurdo!!!! scusate lo sfogo, ma a che dovrebbero servire altrimenti? Solo per chi va a lavoro durante la settimana?, impossibile parcheggiare in prossimità del centro, e se decidi di parcheggiare sù…. Poi sei costretto a spingere passeggini, carrozzelle e trascinare borse degli acquisti accanto alle scale mobili spente!!! E più sudi, e porca miseria più bestemmi!!! ci cammini proprio a fianco… e non riesci a darti una spiegazione sensata—- problemi economici? Cazzo, spegniamo qualche addobbo… Comunque perdonate ancora lo sfogo… ma magri Voi potete dar risalto sul vostro editoriale di questa problematica che sicuramente sarà condivisa dalla popolazione. P.S. spero di andare via da questa città prima possibile...”.

Anche per questo, a Reggio Calabria, è il Natale più triste