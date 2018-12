Reggio Calabria: Giusy Versace presenta “WonderGiusy” ai ragazzi

3 dicembre 2018 16:19

Reggio Calabria: Giusy Versace oggi ha parlato agli alunni delle scuole della città

“Oggi nella giornata internazionale delle persone con disabilità presentare WonderGiusy agli alunni delle scuole primarie e medie di Reggio Calabria ha avuto per me un significato ancora più importante“. Lo afferma Giusy Versace che ha presentato oggi, lunedì 3 dicembre, nella Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il suo ultimo libro “WonderGiusy” nella sede del Consiglio Regionale della Calabria, Sala Calipari.

“I bambini sono il futuro e solo loro possono aiutarci ad abbatere le barriere mentali che gli adulti hanno costruito attorno al mondo dell’handicap”.

“È importante accendere i riflettori su queste tematiche perché si impari a guardare alle persone con disabilità con più rispetto e attenzione come del resto meritano tutti. Senza distinzioni”.

“La disabilità non è una malattia contagiosa e le persone più fragili non vanno lasciate sole, semmai vanno aiutate. A modo mio con Wonder Giusy cerco di donare loro nuova energia positiva”.