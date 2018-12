Reggio Calabria: 42 nell’Arma, il Brigadiere Capo Filippo Mancuso va in pensione

31 dicembre 2018 13:11

Reggio Calabria: dopo oltre 42 anni di permanenza nell’Arma dei Carabinieri, oggi il Brigadiere Capo Filippo Mancuso lascia il servizio attivo

Dopo oltre 42 anni di permanenza nell’Arma dei Carabinieri, oggi il Brigadiere Capo Filippo Mancuso lascia il servizio attivo. Originario di Nicosia ed arruolatosi nell’ormai lontano 1976, fu destinato al 12° Battaglione Sicilia di Palermo dove li rimane per soli due anni. Successivamente giunto in Calabria viene destinato alla Squadriglia di Bagaladi per un anno, alla Stazione di Gallina per sei, per essere infine destinato al Comando Provinciale ove ha prestato servizio per oltre 34 anni. Per oltre 16 anni ha curato, presso la segreteria del Comandante Provinciale, la realizzazione di tutti gli eventi e le cerimonie che l’Arma reggina ha effettuato in tutta la provincia per i quali ha conseguito numerosi apprezzamenti, divenendo punto di riferimento nel settore a livello provinciale. Nel 2009 è divenuto Cavaliere della Repubblica. Al Brigadiere Filippo Mancuso vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso e l’attività svolta, insieme ai migliori auguri da parte del Comandante Provinciale e di tutti i Carabinieri di Reggio Calabria.