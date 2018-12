Reggio Calabria, la moda arriva in teatro: tutto pronto per il Fashion Day

8 dicembre 2018 13:03

Appuntamento al Teatro Cilea con il Reggio Calabria fashion day

Continuano le iniziative dedicate a spettacoli ed eventi dell’agenzia Delfino Blu già conosciuta per essere concessionaria esclusiva per le regioni Calabria e Sicilia di Miss Mondo Italia.

Con Db model la coppia Valeria Pellegrino e Mario Vitolo propongono format di eventi dedicati alla moda, e alla promozione di attività commerciali del settore abbigliamento, come l’ultima iniziativa pronta per accendere i riflettori anche quest’anno sull’elegante e prestigiosa sala Foyer del teatro F. Cilea di Reggio Calabria location scelta per “Reggio Calabria Fashion Day, la moda va a teatro“, appuntamento fissato per il prossimo 9 Dicembre alle ore 18.

A prendere parte a questa sfilata sono aziende Reggine e Messinesi, che dal fashion all’ elegante, passando per la cerimonia e la sposa daranno lustro alla bellezza femminile ciascuna con le loro proposte di outfit.

Non mancherà l’intrattenimento dedicato alla musica grazie alla collaborazione di ReLab comunicazione, per la presenza del duo chitarra e voce Vincenzo Luisi e Chiara Provvidenza, con l’intento di dare accoglienza a quanti vorranno trascorrere una serata all’insegna della spensierata e della bellezza e in pieno clima natalizio.