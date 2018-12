29 dicembre 2018 16:46

“Il Governo stanzia nella manovra ben 5 milioni di euro per l’acquisto mezzi per le buche di Roma. Mi auguro provvedimenti analoghi per le altre Città Metropolitane e per i tanti comuni con lo stesso tipo di emergenza. #manovra”. Lo scrive su twitter Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria.