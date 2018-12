Reggio Calabria: Falcomatà perde pezzi, Emilio Imbalzano torna nel Centro/Destra e sceglie la Lega di Salvini

13 dicembre 2018 15:10

Reggio Calabria, l’amministrazione Falcomatà perde pezzi: il consigliere comunale Emiliano Imbalzano, eletto nel Centro/Sinistra, aderisce alla Lega di Salvini

Importante novità nello scenario politico di Reggio Calabria: l’amministrazione Falcomatà perde pezzi, il Consigliere Comunale Emiliano Imbalzano, eletto nel Centro/Sinistra, aderisce alla Lega di Salvini. In realtà per il politico è un ritorno nell’area di Centro/Destra dopo aver militato nei Popolari Liberali nel Pdl prima di passare con “A Testa Alta”, dove è stato eletto in questa legislatura e nel Centro Democratico. Il consigliere comunale è stato accolto nel suo nuovo partito dal Commissario Provinciale della Lega Michele Gullace, vero regista ed ispiratore dell’adesione. Imbalzano afferma: “mi riconosco nei valori, nelle idee e nei programmi della Lega. Faccio miei i termini del vocabolario salviniano: fede, legalità, sicurezza, ordine, regole, flat tax, sviluppo”. Il neo leghista è il primo consigliere salviniano della città di Reggio Calabria.