Reggio Calabria: successo per l’evento benefico di raccolta doni per i bimbi meno fortunati della ricevitoria Marcianò

14 dicembre 2018 15:57

Reggio Calabria: anche quest’anno è ripartita la raccolta di giocattoli per i bimbi meno fortunati

Per il 5° anno consecutivo da giorno 10 dicembre è partita la raccolta giocattoli per i bimbi meno fortunati “Più doni più sorrisi” organizzata dalla ricevitoria Marcianò sita sul Corso Garibaldi n°248 a Reggio Calabria. Il bilancio di questi primi giorni è davvero positivo e tanti hanno risposto all’appello portando in ricevitoria tanti giochi per i bimbi. Chiunque volesse strappare un sorriso ai bimbi meno fortunati, potrà portare un giocattolo nuovo o usato, fino a venerdì 21 dicembre, alla Ricevitoria Marcianò che poi provvederà alla consegna dei doni ai bimbi di vari orfanotrofi della città per rendere felici anche coloro i quali purtroppo vivono situazioni difficili.