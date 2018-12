Reggio Calabria, il centro/destra si compatta intorno a Cannizzaro e rivendica il successo parlamentare sull’emendamento che allontana i Tir dal porto

20 dicembre 2018 17:46

Reggio Calabria: domani incontro sull’ipotesi “scongiurata” di spostamento del traffico pesante gommato da Villa S. Giovanni al porto

Venerdì 21 dicembre alle ore 11.00 presso la segreteria politica dell’On. Francesco Cannizzaro, (in via quartiere militare, adiacente al Consiglio regionale della Calabria a Reggio), nonché nuova sede del rinnovato Coordinamento Provinciale di Forza Italia, è convocata una conferenza stampa sulla vicenda che riguardava l’ipotesi “scongiurata” di spostamento del traffico pesante gommato da Villa S. Giovanni al porto di Reggio Calabria. All’evento saranno presenti i rappresentanti dei partiti: Forza Italia, Movimento Nazionale per la Sovranità, Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia, UDC, Reggio Futura, Stanza 101-Ama Reggio, Centro Studi Tradizione e Partecipazione, Alleanza Calabrese.