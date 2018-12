Reggio Calabria: successo per l’iniziativa “Doni da Donare” a Piazza De Nava

9 dicembre 2018 18:00

Reggio Calabria: successo per l’iniziativa inserita dall’Amministrazione Comunale nel cartellone degli eventi del Natale 2018

Si è tenuto stamattina a Piazza de Nava a Reggio Calabria l’evento organizzato dai Masci in collaborazione con l’Associazione Paolo Costantino “Doni da Donare”. Successo straordinario per l’iniziativa inserita dall’Amministrazione Comunale nel cartellone degli eventi del Natale 2018, oltre 300 giocattoli donati per i bimbi meno fortunati. “Grazie ai Reggini dal cuore grande che oggi hanno riempito di doni il banchetto del Masci. E un grazie particolare a Babbo Natale Ambrogio per la sua gentile partecipazione. Ci rivedremo domenica prossima sempre a Piazza De Nava con nuove sorprese”, affermano gli organizzatori.