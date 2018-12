9 dicembre 2018 22:36

A Reggio Calabria la conversazione sul “cinema dagli anni ’80 agli anni 2000: dal recupero delle vecchie certezze alle ultime innovazioni”

Si terrà martedì 11 dicembre alle ore 17,30 presso lo Spazio Open, promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos il terzo e ultimo incontro sulla storia del cinema di Hollywood curato dal Dott. Luca Pellerone, Vicepresidente Anassilaos Giovani. Tema della conversazione “Il cinema dagli anni ’80 agli anni 2000: dal recupero delle vecchie certezze alle ultime innovazioni”. Il relatore affronterà la storia del cinema di Hollywood a partire dagli anni ’80, il decennio che più di tutti segna il recupero delle vecchie certezze (lieto fine, protagonisti belli e vincenti). Il cinema americano scopre in questi anni soprattutto il cinema d’azione, con il conseguente avvento di una nuova generazione di attori (Sylvester Stallone, Mel Gibson, Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger). Gli anni ’90 portano invece una ventata di cambiamenti, con film più attenti alle problematiche sociali. Infine ci si soffermerà sull’avvento delle saghe (3 o più film riguardanti la stessa storia) nel corso degli anni 2000. Particolare importanza sarà data anche alle innovazioni tecniche che si sono affermate nel corso di questi anni; dall’uso del digitale fino alla nascita del cinema in 3D, ultima frontiera del cinema, per ora.