Reggio Calabria: concerto “Armonie di Natale” dell’I.C. “Galluppi-Collodi-Bevacqua”

19 dicembre 2018 13:05

Reggio Calabria: il concerto “Armonie di Natale”, ennesima perla dell’Orchestra d’Istituto, composta dagli alunni del corso ad indirizzo musicale della Scuola secondaria Bevacqua

Il concerto “Armonie di Natale”, ennesima perla dell’Orchestra d’Istituto, composta dagli alunni del corso ad indirizzo musicale della Scuola secondaria Bevacqua, con la entusiastica collaborazione di un gruppo di ex alunni della classe di chitarra, è Il risultato di un itinerario didattico – educativo accuratamente programmato che, in un’ottica di continuità e di lavoro sinergico, ha coinvolto i tre Ordini di Scuola dell’Istituto comprensivo, a partire dalle Scuole dell’Infanzia Botteghelle e Collodi, alle Scuole Primarie Galluppi e Collodi ,fino alla Scuola Secondaria Bevacqua in un percorso musicale, finalizzato non solo a ricreare il tradizionale clima natalizio, veicolando la vera essenza del Natale, ma anche ad evidenziare le competenze e le abilità canoro-musicali degli alunni. In programma vari brani e canti corali tratti dalla tradizione popolare religiosa europea e dalla tradizione del popolo afro-americano, che hanno creato una indimenticabile atmosfera di festa. Un concerto davvero bello, emozionante e suggestivo che i ragazzi del Coro e dell’Orchestra d’Istituto, diretti dal professore Pasquale Faucitano, hanno regalato agli spettatori che gremivano la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, che ha fatto da splendida cornice all’evento. L’Incipit del preludio dal Te Deum, di Marc-Antoine Charpentier, ha dato inizio al concerto ed ha accompagnato l’ ingresso in scena degli alunni delle sezione dei 5 anni della Scuola dell’ Infanzia dei plessi Botteghelle e Collodi che si sono esibiti insieme nel brano We wish you a Merry Christmas, con il quale hanno augurato a tutti un Buon Natale cantato in lingua inglese, utilizzando il corpo per gestualizzarne il testo. Guidati da una stella è il canto che gli alunni della Scuola dell’ Infanzia Collodi, diretti dalla docente Giusy Lanzetta, hanno poi eseguito accompagnandolo a tempo con gli strumentini ritmici. Natale è il giorno della festa è il brano eseguito ed accompagnato con gli strumentini ritmici dagli alunni della Scuola dell’ Infanzia Botteghelle. L’Inno alla Gioia ha accompagnato l’uscita di scena dei piccoli alunni, creando un forte impatto emotivo nel pubblico presente, che ha lungamente applaudito. Si prosegue con il coro formato da alunni delle classi 4^ e 5^ delle Scuole primarie Galluppi e Collodi che cantano la pastorale Tu scendi dalle stelle, il più celebre dei canti della tradizione natalizia italiana. A seguire : Go, tell on the mountain antico canto natalizio molto diffuso tra i neri del Nord America ed ispirato ai generi musicali dello spiritual e del blues; Astro del ciel , la pacata e dolce ninna nanna di origine tedesca ; Happy Xmas , uno dei piu’ bei canti natalizi degli ultimi decenni in cui la festivita’ del Natale è vista come un momento di riflessione e come un’ occasione per rafforzare l’amicizia e la fratellanza fra gli uomini, affinchè sparisca per sempre l’incubo della guerra; Maria Miramè, una dolcissima preghiera cantata in lingua spagnola e dedicata a Maria la madre di tutti noi; Jingle bells una delle canzoni tradizionali di Natale originaria degli Stati Uniti d’America tra le più conosciute e cantata in tutto. Il concerto si conclude fra grandi applausi sulle note della rinomata ed intramontabile Marcia Radesky del famoso compositore austriaco Johann Strauss padre. E, come nei più grandi concerti, viene richiesto il bis, che l’Orchestra gentilmente concede, suonando ancora una volta il celebre spirituals Go tell it on the mountain. Gradita la presenza a sorpresa di Pasquale Caprì. La Dirigente Scolastica dott.ssa Mariantonia Puntillo, soddisfatta per il grande successo della manifestazione, ha ringraziato tutti per l’impegno profuso, sottolineando l’importanza di questi eventi per ritrovarsi tutti insieme a condividere momenti festosi ma al tempo stesso molto significativi ed emozionanti ed ha formulato a tutti gli auguri più sinceri di buone feste.