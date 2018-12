A Reggio Calabria la presentazione del libro di Coach Tonino Zorzi

17 dicembre 2018 10:31

Reggio Calabria: Coach Tonino Zorzi si appresta a ricevere l’omaggio di quanti si recheranno, oggi pomeriggio alle ore 16:00 presso la Sala Monteleone, dove il mitico allenatore neroarancio presenterà il suo libro “La mia Itaca”

Dopo aver ricevuto ieri l’ovazione del PalaCalafiore, Coach Tonino Zorzi si appresta a ricevere l’omaggio di quanti si recheranno, oggi pomeriggio alle ore 16:00 presso la Sala Monteleone, dove il mitico allenatore neroarancio presenterà il suo libro “La mia Itaca”.

L’iniziativa, moderata da Tonino Raffa e promossa da Viola Inside, associazione che vede tra i propri membri ex giocatori, allenatori e dirigenti, è patrocinata dal Consiglio Regionale, dal CONI Calabria e dal Panathlon Club. Il libro sarà presentato da Enrico Campana, storica firma della Gazzetta dello Sport ed è prevista la presenza di storici giocatori della Viola quali Santoro, Tolotti, Avenia, Livecchi, Spataro e Brienza. Come già da tempo comunicato parte del ricavato della vendita del librò verrà devoluta alla raccolta fondi in favore dell’attuale compagine neroarancio.