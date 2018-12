Reggio Calabria, approvato il il regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche della Città Metropolitana

4 dicembre 2018 17:24

Approvato dopo uno stallo di parecchi anni il regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche della Città Metropolitana

Presso la sede istituzionale dell’Ente, in data tre dicembre 2018, la delegazione trattante, parte pubblica, organizzazioni sindacali e R.S.U., hanno approvato, dopo quattro anni di stallo, la modifica del Regolamento e la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo denominato “Modalità e criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche”: la modifica consentirà di garantire ai tecnici dell’Ente il giusto riconoscimento al loro lavoro e alla loro professionalità.

Soddisfatto il vice sindaco metropolitano Riccardo Mauro: “E’ un giorno significativo. Finalmente i tecnici di questo Ente avranno riconosciute le spettanze che avrebbero dovuto avere già dal 2014. Colgo l’occasione per ringraziare il Direttore Generale l’Avvocato Umberto Nucara e tutte le organizzazioni sindacali con le quali si è sempre lavorato in sinergia per il raggiungimento di questo importante risultato”.

Mercoledì cinque dicembre 2018, invece, si terrà la riunione di delegazione trattante per il contratto decentrato.