16 dicembre 2018 11:01

Reggio Calabria: al Tempietto dal 22 dicembre al 20 gennaio, per la prima volta in città, arriva il circo di Natale targato Lidia Togni

Arriva per la prima volta a Reggio Calabria il circo di Natale targato Lidia Togni. Il circo si fermerà in città dal 22 dicembre al 20 gennaio e sarà collocato al Tempietto. Per un veglione all’insegna dell’originalità è possibile prenotare per il 31 dicembre uno spettacolo che inizierà alle ore 21:15 e coinvolgerà tutta la famiglia.