8 dicembre 2018 19:50

Reggio Calabria: al Castello Aragonese l’evento “Christmas in the Castle”, iniziativa promossa dalla Cooperativa Sociale Turismo per Tutti

Dal 13 al 30 dicembre 2018, presso il suggestivo Castello Aragonese di Reggio Calabria, si darà il via all’evento culturale “Christmas in the Castle”, iniziativa promossa dalla Cooperativa Sociale Turismo per Tutti, cellula del sistema di lavoro A.C.U. (Azione Cristiana Umanitaria) di Catona, fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri. L’evento, che rientra nell’ambito del progetto “L’Antico Tesoro nel Cuore di Reggio” prevede tante attrazioni, esposizioni e attività ludico-ricreative a partire dalla spettacolare mostra di presepi dell’Ing. Vincenzo Papalia: presepi tradizionali, napoletani o palestinesi e diorami che ricostruiscono il filo logico che lega la memoria storica a quella religiosa riproducendo una geografia che trae linfa dalle Sacre Scritture. Spazio poi all’intrattenimento con l’allestimento del Regno di Babbo Natale: un itinerario guidato alla scoperta della sua dimora e dell’Ufficio Postale degli elfi con attività ludiche a tema magico e laboratori interattivi.

Il programma dell’Evento e tutte le altre informazioni sono disponibili sulla pagina facebook “L’Antico tesoro nel Cuore di Reggio”.