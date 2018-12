20 dicembre 2018 22:36

Reggio Calabria, chiude l’Istituto De Blasi. Il Sul: “pessima notizia per i dipendenti, innanzitutto, e per l’ulteriore restrizione dell’offerta curativa nella nostra Regione che già conosce difficoltà immani, pur potendo contare su professionalità e strutture di primo piano”

“L’annuncio della chiusura imminente dell’Istituto clinico De Blasi è una pessima notizia per i dipendenti, innanzitutto, e per l’ulteriore restrizione dell’offerta curativa nella nostra Regione che già conosce difficoltà immani, pur potendo contare su professionalità e strutture di primo piano. L’Istituto De Blasi è diventato, nel tempo, una istituzione sanitaria fondamentale per la qualità del servizio, la molteplicità delle prestazioni e per l’ottima formula organizzativa. Disperdere queste buone esperienze peggiora gli standards di offerta sanitaria in città e priva i cittadini reggini di un punto di riferimento di importanza strategica. Invitiamo tutti i protagonisti, il nuovo Commissario Regionale alla Sanità e il Direttore Sanitario dell’Istituto, a trovare le giuste ed opportune soluzioni per scongiurare il disastro della chiusura. Invitiamo tutti a pensare che un centinaio di dipendenti e collaboratori saranno espulsi dal lavoro e che non sarà facile la loro ricollocazione, vista la storia professionale e contrattuale che si portano dietro. Il SUL sosterrà con forza e decisione le forze istituzionali e sociali che vorranno impegnarsi in una sacrosanta battaglia di civiltà”. E’ quanto scrivono in una nota Aldo Libri e Daniele Caratozzolo, Sul Reggio Calabria.