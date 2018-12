Reggio Calabria, Cassazione annulla l’ordinanza del TdL che negava la libertà a Paolo Romeo: la soddisfazione degli avvocati difensori

21 dicembre 2018 12:59

Gli avvocati Carlo Morace e Fabio Cutrupi esprimono soddisfazione per la decisione della Sesta sezione della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria che nel giugno scorso aveva negato la libertà all’avv. Paolo Romeo. Questi ad oggi è detenuto da quasi 3 anni per il reato di turbativa d’asta aggravata dal metodo mafioso che avrebbe commesso nel 2013. Come noto all’esito di plurimi annullamenti della Cassazione, gli ultimi due senza rinvio, erano stati esclusi a livello cautelare tra gli altri anche i reati di associazione segreta e associazione mafiosa contestati al Romeo. La difesa a quel punto, quanto al residuo reato di turbativa d’asta, aveva avanzato richiesta di scarcerazione per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari rigettata prima dal Giudice procedente e poi dal Tribunale della Libertà. L’odierna ennesima bocciatura da parte della Cassazione porterà a una nuova valutazione sullo stato di detenzione del Romeo.