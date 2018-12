Reggio Calabria, Caracciolo (FI): “Falcomatà certifica lo stato disastroso delle strade: ma chi amministra da oltre 4 anni?”

29 dicembre 2018 16:36

“Ennesimo fallimento dell’Amministrazione Falcomatà che ha certificato lo stato disastroso in cui versano le strade reggine in una delibera di Consiglio Comunale, dimenticando probabilmente di essere alla guida della Città di Reggio Calabria da oltre 4 anni. Aldilà dei forti dubbi tecnici e contabili rappresentati dalla delibera, il dato sorprendente è che in ragione proprio di quella scarsissima manutenzione stradale che più volte abbiamo richiamato come opposizione, l’Amministrazione Falcomatà sia ora costretta ad ammettere “le gravi condizioni in cui versano le strade comunali”, è quanto scrive in una nota Mary Caracciolo, capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia. “Probabilmente in virtù della prossima chiamata alle urne Falcomatà & company tentano di ottenere quel consenso vistosamente perso a causa della dimostrata incapacità amministrativa, ma per amministrare occorre capacità di programmazione di cui è evidentemente sprovvista l’attuale compagine governativa di Palazzo San Giorgio. Un’incapacità certificata ora dalla stessa Amministrazione, che si traduce nei fatti nei disastri apportati alla città, nel degrado in cui versano i quartieri reggini, insomma come ben sancito dalla delibera di Consiglio Comunale nello stato disastroso delle strade comunali di Reggio Calabria”, conclude.