Reggio Calabria, Caracciolo: “strade e periferie abbandonate, l’Amministrazione Falcomatà si dimostra sempre più lontana dalle reali esigenze dei cittadini”

14 dicembre 2018 11:04

“Strade e periferie abbandonate, l’Amministrazione Falcomatà si dimostra sempre più lontana dalle reali esigenze dei cittadini reggini. Appare impressionante che manchi in Città la manutenzione della pubblica illuminazione dal 6 di ottobre scorso e che la manutenzione stradale sia davvero oramai irrisoria. Buche e voragini imperversano nelle buie e sporche strade reggine, nonostante in tutti questi mesi i cittadini abbiano assistito ad un impietoso scenario di annunci e selfie circa il rifacimento dell’intero manto stradale reggino, ovviamente per opera di ANAS. Assurdo vedere intere zone della Città in assenza di illuminazione da ormai molti mesi, per mancanza per l’appunto della manutenzione, con una situazione generale che favorisce solo atti di delinquenza”, è quanto scrive in una nota Mary Caracciolo, capogruppo di Forza Italia. “Ed ancora -prosegue- più ridicola appare la giustificazione da parte dell’Amministrazione Facolmatà di questo immobilismo, dovuto all’avvio della società Castore, rimasto ormai solo un (falso) mito per il 2018. Ciò dimostra quell’assenza totale di programmazione e visione globale da parte di questa Amministrazione, che più volte in questi anni abbiamo evidenziato. Ci si chiede perché non siano stati programmati in modo serio quegli interventi di manutenzione ordinaria tesi ad eliminare le cause più comuni del degrado stradale. Ci si chiede perché gli interventi debbano essere eseguiti più volte su un medesimo tratto stradale. Ci si chiede il perché insomma nonostante i quattro anni trascorsi questa amministrazione Falcomatà non abbia ancora imparato a gestire neanche l’ordinaria amministrazione”, conclude.