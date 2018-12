Reggio Calabria: sabato e domenica due iniziative di Forza Italia tutti i big nazionali del partito, sarà un “weekend azzurro” in riva allo Stretto

13 dicembre 2018 22:26

Cannizzaro: “ci attende un week-end entusiasmante che tingerà il cielo sopra Reggio Calabria di azzurro, portando in riva allo stretto il numeroso popolo di Forza Italia”

“Ci attende un week-end entusiasmante che tingerà il cielo sopra Reggio Calabria di azzurro, portando in riva allo stretto il numeroso popolo di Forza Italia. Ci prepariamo ad affrontare una due giorni entusiasmante che vedrà impegnati in piena sinergia i due rappresentanti parlamentari eletti nel collegio uninominale reggino: io ed il sen. Marco Siclari. A Palazzo Campanella, fra sabato e domenica p.v., si alterneranno due eventi dal sapore elettorale unico e che vedranno impegnati decine di deputati e senatori di Forza Italia che, per l’occasione, “presiederanno” piacevolmente Reggio Calabria. Una dimostrazione di attenzione e rispetto da parte del partito forzista che non si era mai registrata fino adesso in questa forma e, soprattutto, con questi numeri. Fra la manifestazione di sabato “SudPositivo” di Marco Siclari e la convention “L’Italia del Sud” del sottoscritto, si alterneranno i parlamentari forzisti dell’intero Paese che rappresentano la responsabile e valida soluzione per delle politiche di governo nazionale concrete ed efficaci“, è quanto scrive in una nota l’on. Francesco Cannizzaro. “Una due giorni azzurra – prosegue- dove i nostri sostenitori potranno parlare ed incontrare personalmente i tanti volti amici di partito che spesso vedono impegnati solo attraverso la TV. Una riunione forzista che concentrerà numeri e programmi, lanciando il proprio guanto di sfida a chi, fino ad oggi, ha fatto scempio della Calabria e della nostra provincia. Assieme a Marco ed agli amici parlamentari che vivacizzeranno la sala Nicola Calipari del Consiglio regionale in questo fine settimana, vogliamo trasmettere la forza del nostro progetto politico e la sua validità a tutti i sostenitori di Forza Italia che interverranno, perché il nostro partito è presente sul territorio e più forte che mai, pronto a recapitare gli ordini esecutivi di sfratto per l’accoppiata più negligente della recente storia politica calabrese: Falcomatà ed Oliverio. Forza Azzurri, Forza Reggio, Forza Calabria”, conclude.