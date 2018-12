English … and More: a Reggio Calabria l’inglese come trampolino per la formazione del futuro

5 dicembre 2018 12:44

A Reggo Calabria tre giornate di formazione e scambi di idee organizzate dalla IH British School in collaborazione con Cambridge Assessment English e Cambridge University Press

Metodologie di insegnamento della Lingua Inglese e competenze del futuro sono stati gli argomenti al centro delle tre giornate di formazione e scambi di idee, organizzate a Reggio Calabria dalla IH British School in collaborazione con Cambridge Assessment English e Cambridge University Press, che hanno visto confrontarsi in momenti diversi Docenti di Inglese, Trainer internazionali e Studenti Liceali, in un’atmosfera stimolante e ricca di energia.

Due ospiti speciali, Adrian Underhill, celebre autore, e Coach internazionale e Garth Cadden, Docente e Teacher Trainer di IH London, sono stati i “Top Player” di un gruppo di Formatori specializzati che ha tenuto workshops ed interventi formativi, creando un terreno favorevole al confronto ed alla collaborazione e contribuendo all’arricchimento professionale di chi insegna la lingua inglese.

Filo conduttore delle giornate la voglia di fornire agli studenti gli strumenti più adatti per affrontare un mondo sempre più complesso, dove l’inglese non rappresenta più un valore a sé, ma è una chiave d’accesso per accedere a nuove visioni, essere sicuri e padroni di sé in contesti internazionali, sperimentare la diversità acquisendo conoscenze accessibili solo in lingua inglese, e poter sviluppare competenze quali pensiero critico, leadership, capacità di collaborare e lavorare in gruppo, approcciare e risolvere problemi complessi.

Gli studenti sono stati quindi i veri protagonisti di quello che possiamo vedere metaforicamente come un viaggio itinerante che si è svolto in tre diversi momenti fondamentali:

la formazione per i docenti e lo staff dell’IH British School di Reggio Calabria , ai quali Underhill ha fornito strumenti e consigli per sviluppare le potenzialità dello studente, considerandolo sempre come individuo unico, con specifiche attitudini e talenti;

Tutti gli interlocutori coinvolti hanno partecipato attivamente alle diverse sessioni ed hanno dimostrato apertura e voglia di mettersi in gioco, pronti ad affrontare la velocità con cui le esigenze, i modi di comunicare e la tecnologia si evolvono.

Un piccolo ma importante tassello alla costruzione del futuro dei ragazzi!