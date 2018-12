Reggio Calabria: Babbo Natale arriva in bus

14 dicembre 2018 13:17

L’atmosfera natalizia anche quest’anno porta in regalo alla città di Reggio Calabria, l’autobus di Babbo Natale

Un bus speciale che dal 18 dicembre farà tappa nelle parrocchie della nostra città per un momento di festa per i più piccoli.

Un’iniziativa che ATAM porta avanti già dallo scorso anno, grazie anche al prezioso supporto dell’Arcidiocesi Reggio Calabria – Bova Ufficio per le Comunicazioni Sociali e L’Avvenire di Calabria, con l’obiettivo di regalare un “pizzico” di felicità ai più piccoli e anche per donare un regalo ai bimbi le cui famiglie non riescono ad acquistarli.

Il “BabboBus” farà sosta nelle piazze delle seguenti parrocchie:

martedì 18 dicembre: Parrocchia S. Anna in Trunca ore 15.00, Parrocchia S. Nicola in Rosario Valanidi ore 16.00, Parrocchia S. Maria dell’Arco in Croce Valanidi ore 17.00.

mercoledì 19 dicembre: Parrocchia S. Croce in Santa Venere ore 15.30.

giovedì 20 dicembre: Parrocchia S. Salvatore in Cataforio ore 15.00, Parrocchia SS. Filippo e Giacomo in Sant’Agostino ore 16.30, Parrocchia S. Biagio e S. Nicola in S. Domenica ore 17.30.

Ma quest’anno Babbo Natale sarà anche in versione “on the bus” sulla linea 11, giovedì 20 dicembre, in partenza alle ore 16 dal Terminal Libertà con destinazione Cannavò, fermata “Emporio della solidarietà Genezareth” per un momento di festa con grandi e piccini.

La partecipazione a tutte le iniziative di “Babbo Bus” e “Babbo Natale on the bus” sono aperte a chiunque voglia partecipare. E’ ancora possibile sostenere l’iniziativa donando:

dolcetti e caramelle che verranno distribuiti ai bambini direttamente dal Babbo Bus, entro il 18.12.2018, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di ATAM SpA – Terminal Bus Botteghelle (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00);

uno o più regali* per allietare il Natale dei bambini più bisognosi, entro il 15.12.2018, presso le seguenti parrocchie aderenti all’iniziativa.

*i doni dovranno essere, preferibilmente nuovi e/o usati in ottime condizioni, confezionati e con un’etichetta esterna con l’indicazione della fascia d’età e del sesso per cui è indicato il giocattolo.