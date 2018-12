Reggio Calabria: gli Avvocati della “Marianella Garcia” a confronto con Raniero La Valle

1 dicembre 2018 18:18

Reggio Calabria: il dibattito è stato incentrato su questioni di diritto e di politica, nel ricordo della figura di Marianella Garcia

All’interno della sede loro reggina, hanno mostrato all’intellettuale italiano il lavoro fin qui portato avanti e presentato alcuni dei molteplici casi trattati. Gli Avvocati, che operano con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e della Fondazione Internazionale Basso, in questi mesi, hanno promosso diverse iniziative e offerto assistenza legale a numerose persone con fragilità, forti della rete dell’Agape e della necessità di dare il proprio contributo sociale. I legali hanno ribadito, infatti, che “l’avvocato esercita funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale, non solo nell’interesse delle parti assistite, ma anche dei terzi e della collettività, a garanzia del corretto esercizio della giurisdizione e dei principi dello Stato di diritto”. La funzione pubblica dell’avvocatura, ritengono i professionisti, si realizza attraverso l’esercizio della difesa, letta in una chiave individuale e collettiva al tempo stesso, e che loro hanno deciso di assicurare, in questo caso, ai cittadini meno abbienti, coloro che non raggiungono una certa soglia di reddito o la superano di poco e quindi non possono fare riferimento agli strumenti previsti dalla legge. Il dibattito è stato incentrato su questioni di diritto e di politica, nel ricordo della figura di Marianella Garcia. Gli Avvocati hanno discusso del loro impegno associativo con il noto giornalista Raniero La Valle, già direttore – durante i lavori del Concilio Vaticano II – de L’Avvenire d’Italia, il quotidiano bolognese da cui nacque l’attuale Avvenire, produttore di documentari sulla Rai, politico e profondo conoscitore ed autore di libri su Marianella Garcia Villas, politica e avvocatessa salvadoregna che diede la vita per i desaparecidos e che ispira l’azione del gruppo di legali. La centralità dell’incontro è stata scandita dal ricordo di La Valle sulla collaboratrice di Mons. Oscar Romero: “Bisogna dire che è straordinario che Marianella abbia oggi una sua cittadinanza a Reggio Calabria, qui ci sono degli avvocati che hanno deciso di difendere il diritto ed i deboli, nel nome di Marianella.