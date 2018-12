Reggio Calabria: maxi operazione anti ‘Ndrangheta. M5S: “bella giornata per la legalità”

5 dicembre 2018 17:30

Reggio Calabria: maxi operazione anti ‘Ndrangheta. M5S: “è una bella giornata per la legalità nel nostro Paese. Anche oggi le cronache riportano la notizia di un nuovo, duro colpo inflitto alle mafie”

“E’ una bella giornata per la legalità nel nostro Paese. Anche oggi le cronache riportano la notizia di un nuovo, duro colpo inflitto alle mafie. Dopo gli arresti di ieri in Sicilia questa volta sono state eseguite 90 misure cautelari, in Italia e all’estero, nei confronti di esponenti della ‘Ndrangheta. Al di la’ dei numeri, si tratta di una operazione importante, frutto di una intensa attivita’ di collaborazione internazionale”. Cosi’, in una nota, i componenti del M5S della Commissione antimafia. “Da anni, cosche e ‘ndrine hanno allargato i loro interessi ben oltre il territorio nazionale. L’inchiesta che ha portato al blitz di questa mattina, dimostra che la collaborazione tra le autorita’ europee e’ un mezzo efficace per ottenere straordinari risultati nella lotta al crimine organizzato. Grazie al lavoro della Direzione nazionale antimafia, della Dda di Reggio Calabria, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, lo Stato ha battuto ancora una volta la ‘Ndrangheta. Per i mafiosi non c’e’ scampo, ovunque si trovino”.