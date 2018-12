Reggio Calabria, approvato il bilancio di esercizio della Svi.Pro.Re. SPA

1 dicembre 2018 11:34

E’ stato approvato nei giorni scorsi, dal vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, avv. Riccardo Mauro, in rappresentanza del Sindaco, avv. Giuseppe Falcomatà, il bilancio d’esercizio 2017 della Svi.Pro.Re. SPA, società in house della MetroCity.

Lo slittamento del termine di approvazione di 180 giorni si è reso necessario al fine di consentire al nuovo amministratore unico, dott. Serafino Nucera, subentrato nel marzo del 2018, di conoscere nel dettaglio le vicissitudini aziendali della precedente annualità e affrontare e risolvere, con l’ausilio di pareri autorevoli, le criticità e le perplessità emerse.

Pareri che hanno fornito una nuova chiave di lettura che ha portato all’approvazione di un documento che deve essere redatto con chiarezza e rispettare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico di esercizio.

La Svi.Pro.Re. SPA si occupa di svolgere servizi d’interesse generale per conto della Città Metropolitana di Reggio Calabria in modo efficace ed efficiente in un’ottica di contenimento dei costi e di resa ottimale del servizio. L’approvazione del documento contabile, in attivo, in concomitanza con l’approvazione del nuovo Statuto societario consente all’Ente Socio di pensare al futuro rilancio della Società incrementando gli affidamenti e garantendo stabilità, continuità e sviluppo.