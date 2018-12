Da Reggio Calabria all’Antartide: un Natale speciale per la biologa reggina Carmen Rizzo

24 dicembre 2018 15:12

Da Reggio Calabria all’Antartide per una mission speciale: anche la reggina Carmen Rizzo nel team selezionato per la 34a Campagna PNRA

Sarà un Natale speciale per la reggina Carmen Rizzo. Carmen, biologa precaria dell’Università di Messina, è stata selezionata per far parte del team in partenza per l’Antartide, il continente interamente riservato alla scienza. La giovane biologa farà parte del team dei 250, tra ricercatori e tecnici, selezionati per la 34a Campagna estiva del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA). Carmen si occuperà dello studio sull’inquinamento marino: per due mesi studierà e campionerà le spugne marine, in particolare la capacità dei batteri di degradare gli idrocarburi presenti in mare. La campagna avrà una durata di 4 mesi, a supporto di circa 50 progetti di ricerca che si svolgeranno presso le basi antartiche nazionali e internazionali ed è finanziata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e attuata dall’ENEA. Carmen farà ritorno a casa fra due mesi.