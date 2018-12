Reggio Calabria: si accende (finalmente) l’Albero di Natale a Piazza Duomo [FOTO e VIDEO]

14 dicembre 2018 20:05

Reggio Calabria: si accende (finalmente) l’Albero di Natale a Piazza Duomo. durante la cerimonia è stata proiettata sui palazzi di Piazza Duomo la scritta “Innamorarsi di Reggio”

Si è acceso questa sera dopo il rinvio di mercoledì, l’Albero di Natale a Piazza Duomo a Reggio Calabria. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini entusiasti, i quali sono stati protagonisti di un conto alla rovescia prima dell’accensione con un intro musicale suggestivo (All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey). Successivamente sono stati fatti cadere dei palloncini con la scritta Avis per il divertimento dei bambini presenti. Inoltre, durante la cerimonia è stata proiettata sui palazzi limitrofi la scritta “Innamorarsi di Reggio”.

