Reggio Calabria, “mistero” sull’Albero di Natale di piazza Duomo: meteo e sicurezza non c’entrano, luci funzionano benissimo [FOTO]

12 dicembre 2018 22:52

Reggio Calabria, nessun “problema tecnico di sicurezza, dovuto alle cattive condizioni meteo”: smentita la motivazione fornita dall’Amministrazione Comunale sulla mancata accensione dell’Albero di Natale

Era prevista per le 18:00 di oggi pomeriggio l’accensione dell’Albero di Natale di piazza Duomo, a Reggio Calabria: un momento attesissimo che aveva calamitato l’attenzione di numerosi reggini, interessati a vivere personalmente il momento che avrebbe simbolicamente dato il via al Natale cittadino. Anche perché l’albero era stato installato venerdì 7 Dicembre, la scorsa settimana, con l’intenzione di essere pronto all’accensione – come tutti gli altri addobbi luminosi cittadini – nel giorno dell’Immacolata che tradizionalmente segna l’inizio del periodo natalizio. Invece è rimasto al buio per tutto il weekend e anche nella prima parte di questa settimana.

Nonostante il ritardo, l’evento è saltato anche stavolta e l’albero di Natale rimane ancora spento. Con una nota stringata, inviata alle redazioni alle 18:33 (l’accensione era stata programmata alle 18:00 e in tanti erano accorsi in piazza, dove si trovavano persino gli ufficiali della Polizia Municipale in divisa per l’occasione), l’Amministrazione Comunale comunicava testualmente che “per motivi tecnici di sicurezza, dovuti alle cattive condizioni meteo, la cerimonia di accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo è rinviata a venerdì 14 dicembre alle ore 18.30“.

In realtà, però, non c’è alcun “motivo tecnico di sicurezza dovuto alle cattive condizioni meteo” che impedisce l’accensione dell’albero. Infatti la ditta Schiavone, che ha realizzato la struttura, ha confermato a StrettoWeb il perfetto funzionamento tecnico dell’albero che – con qualsiasi condizione meteorologica – è pronto all’accensione sin dal 7 Dicembre, quando è stato installato nel centro della piazza. Bisogna soltanto alzare un interruttore per attivare l’albero, che è stato già acceso per le prove e immortalato come si può osservare in tante immagini pubblicate sui social network. Ovviamente l’albero di piazza Duomo, come tutte le altre luminarie, è realizzato per essere acceso, funzionante e in piena sicurezza anche con la pioggia e con qualsiasi condizione meteorologica, anche perché è difficile immaginare che non piova durante il mese di Dicembre (a Reggio Calabria è storicamente il più piovoso dell’anno). Infatti in nessun’altra piazza o strada cittadina le luci di Natale hanno avuto “problemi tecnici di sicurezza, dovuti alle cattive condizioni meteo” e sono correttamente accese nonostante la pioggerellina di oggi (molto debole).

A questo punto ci chiediamo quale sia il reale motivo della mancata accensione dell’Albero di Natale: a piazza Duomo serpeggia il malcontento degli espositori delle casette del villaggio di Natale. E la cittadinanza si interroga su come sia possibile che in questa città anche le cose belle diventano un problema.