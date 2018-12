Reggio Calabria: maxi operazione anti ‘ndrangheta. Dieni: “spartiacque nella lotta alla mafia”

5 dicembre 2018 19:22

Reggio Calabria, Dieni: “il blitz internazionale messo a segno oggi contro la ‘ndrangheta segna uno spartiacque nella lotta globale alle organizzazioni criminali”

“Il blitz internazionale messo a segno oggi contro la ‘ndrangheta segna uno spartiacque nella lotta globale alle organizzazioni criminali”. È quanto afferma la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni in merito all’operazione “European ‘ndrangheta connection”, che ha portato all’arresto di 90 persone in quattro diversi Paesi europei e in America Latina. “Per la prima volta – aggiunge la parlamentare –, un team europeo di investigatori provenienti da Paesi diversi ha lavorato in sinergia per un’indagine comune che ha assestato un colpo formidabile alla ‘ndrangheta e alle sue ramificazioni estere. L’inchiesta, sviluppata in ambito Eurojust, è l’esempio di come soltanto per mezzo di un’azione centralizzata a livello europeo sia possibile far fronte alla sempre crescente minaccia delle mafie, organizzazioni non più locali ma capaci di globalizzare tutti i loro business illegali”. “Il mio personale ringraziamento va dunque – conclude Dieni – alla Dna e alla Dda di Reggio Calabria, che hanno coordinato la parte italiana delle operazioni, e a tutti gli altri uffici europei che hanno contribuito al raggiungimento di un obiettivo straordinario. L’auspicio è che tale approccio investigativo comune possa diventare ordinario, perché il problema mafia non riguarda più solo le regioni del Sud o l’Italia, ma l’intera Europa”.

