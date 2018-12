Reggio Calabria: l’8 dicembre negozi aperti e tante occasioni sul viale Aldo Moro [INFO UTILI]

5 dicembre 2018 16:40

Reggio Calabria: i negozi rimarranno aperti dalle ore 10 alle ore 22 di giorno 8 dicembre

Sabato 8 dicembre arriva a Reggio Calabria “Natale al Viale”. L’iniziativa interamente organizzata dai commercianti di Viale Aldo Moro, Piazza della Pace e Piazza Stadio, che hanno anche a proprie spese sistemato le aiuole, gli addobbi, la pulizia delle strade, coinvolgerà appunto i negozi del viale che rimarranno aperti no stop dalle ore 10 alle ore 22. Il viale rimarrà chiuso al traffico e ci sarà animazione per bambini con artisti di strada e spettacoli di scuole di danza. I negozianti saranno in strada con tante offerte e occasioni e i clienti potranno quindi fare acquisti in pieno clima natalizio.