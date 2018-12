Reggio Calabria: presentato il 48° Tuffo di Capodanno nelle acque dello Stretto [FOTO, VIDEO, INFO E DETTAGLI]

10 dicembre 2018 13:13

Reggio Calabria: questa mattina la presentazione ufficiale del 48° Tuffo in mare di capodanno “Mimí Fortugno”

Questa mattina a palazzo San Giorgio si è svolta la presentazione ufficiale del 48° Tuffo in mare di capodanno “Mimí Fortugno” Città di Reggio Calabria tra Solidarietà, Arte, Cultura e Spettacolo. Dal 13 al 23 presso la Galleria di Palazzo San Giorgio ci sarà “un tuffo nell’arte” con Pittori, Scultori e Fotografi con una Mostra fotografica storica del Tuffo in mare di Capodanno e tra il 15 ed il 16 dicembre la mostra di presepi AGEDI con raccolta fondi.

“Un tuffo nella Solidarietà” in cui il 16 dicembre, presso il Parco Giochi Wonderland a Gallico, l’Associazione Febiadi consegnerà al Centro Reggino di Solidarietà un Calcio Balilla offerto da Wonderland Parco Giochi e un Tavolo da Ping Pong offerto da Rotary Club Reggio Calabria sud.

L’associazione Biesse curerà la parte culturale con “un tuffo nella cultura” in cui si svolgeranno sei importanti appuntamenti in cui si parlerà della città.

Il Tuffo in mare di Capodanno “Mimì Fortugno” – Città metropolitana di Reggio Calabria, avrà un “Premio Veterani del Tuffo” intitolato ad Agostino Cacurri. Ogni anno verranno premiati da 1 a massimo 3 “veterani del Tuffo in mare di Capodanno”.

Le iniziative si concluderanno il 3 Gennaio con “un tuffo nello spettacolo” con l’esibizione presso la scalinata del Teatro Cilea di spettacoli musicali e di cabaret.