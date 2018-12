Serie C, risultati e classifica. Reggina-Rieti 3-2: incredibile rimonta degli amaranto, Ungaro ribalta la partita al 97′

2 dicembre 2018 16:25

Serie C, risultati e classifica: la Reggina vince al Granillo al 97′ grazie ad un gol di Ungaro, un punto per il Catanzaro contro la Cavese

Serie C- Una Reggina tutta orgoglio riesce ad acciuffare una vittoria insperata contro un Rieti gagliardo e che ha approfittato di una squadra di casa assente per almeno 75 minuti. I laziali passano in vantaggio nel primo tempo con Gondò al 5′. La squadra di Cevoli non riesce a reagire e gli ospiti ne approfittano (due reti annullate). Unico sussulto nella prima frazione per la Reggina è al 42′ con Redolfi di testa. Nella secondo tempo il Rieti raddoppia al 61′ con Cericola. Fischi assordanti da parte dei 1500 tifosi reggini sugli spalti e situazione difficile per la squadra di Praticò. Negli ultimi 15 minuti la Reggina si trasforma: al 74′ accorcia Sandomenico, al 78′ pareggia Tassi. Uno-due micidiale della squadra di Reggio Calabria, la quale colpisce anche una traversa con Viola all’84’. Al 90′ Tassi si divora il gol del vantaggio. Al 97′ Ungaro ribalta la partita, scoppia la festa al Granillo. Battuta d’arresto per il Catanzaro: 1-1 in casa contro la Cavese. Pareggio per il Trapani a Viterbo (2-2).

RISULTATI:

Reggina- Rieti 3-2

Catanzaro- Cavese 1-1

Viterbese- Trapani 2-2

CLASSIFICA:

JUVE STABIA 29

RENDE 27

TRAPANI 26

CATANIA 24

CATANZARO 24

VIBONESE 20

CASERTANA 18

SICULA 17

POTENZA 17

MONOPOLI 15

CAVESE 14

REGGINA 14

FRANCAVILLA 13

SIRACUSA 11

BISCEGLIE 11

RIETI 10

MATERA 3

PAGANESE 3

VITERBESE 2