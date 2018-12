Reggina, Tonino Martino: “indimenticabile la prima storica promozione in Serie A”

7 dicembre 2018 18:36

Occhi lucidi per Tonino Martino, il quale ai microfoni di CalcioWeb non è riuscito a trattenere l’emozione: “la Reggina l’ho amata sin da subito, sono orgoglio di aver indossato questa maglia, di aver contribuito alle vittorie degli amaranto”. Sulla stagione attuale afferma: “sto seguendo la squadra, speriamo di raggiungere almeno l’obiettivo salvezza”. Sul gol storico di Torino: “è il gol di una città intera, è capitato a me ma poteva capitare anche ad un altro compagno, sono orgoglioso. Il gruppo ha fatto la differenza, non si vince mai per caso, abbiamo dato sempre tutto, lottando su ogni pallone, ci volevamo veramente bene“. Sul momento difficile del calcio italiano: “ho fiducia in Gravina ma al momento la situazione non è incoraggiante, sono fallite tante squadre, bisogna puntare ancora di più sui giovani”.