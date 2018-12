Reggina: buon compleanno Alessio Viola, il calciatore amaranto festeggia con una prestazione super ed una doppietta contro il Matera

26 dicembre 2018 16:58

Reggina: buon compleanno Alessio Viola, il calciatore amaranto figlio del Sant’Agata è stato il grande protagonista della partita di oggi con una doppietta. La squadra di Cevoli vola verso i play off promozione

La Reggina vola nel campionato di Serie C: dopo un inizio stentato la squadra di Cevoli è riuscito a trovare una quadra ed i risultati sono arrivati. Il cambio di rotta, inoltre , è coinciso con la cessione della società da parte di Praticò. Grande protagonista nella vittoria roboante di oggi (6-0 al Matera) è sicuramente Alessio Viola, nel giorno del suo 28° compleanno. Simbolo della Reggina e figlio del Sant’Agata, Viola con la maglia amaranto ha esordito addirittura in Serie A il 31 maggio 2009 quando era appena diciottenne. Quest’anno non aveva ancora segnato, dopo 2 assist stagionali oggi sono arrivati i gol con una doppietta nella sua 10ª presenza in campionato, 97ª apparizione in gare ufficiali con la maglia della Reggina (21 reti e 5 assist complessivi).