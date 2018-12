Emergenza rapine a Messina, ennesimo caso in città: titolare di un bar brutalmente aggredito. Matilde Siracusano: “Presenterò interrogazione a Salvini”

21 dicembre 2018 19:54

Escalation di rapine a Messina, stamani l’ultimo caso: banditi irrompono in un bar a Provinciale e aggrediscono il titolare. Interviene anche la deputata Matilde Siracusano (FI): “Farò un’interrogazione al Ministro dell’Interno, il territorio merita più sicurezza”

Cresce la paura dei commercianti a Messina. Nella città dello Stretto con oggi salgano a otto i casi di rapina o tentata rapina ai danni degli esercenti. Stamani a provinciale due banditi hanno fatto irruzione in un bar a Provinciale e nel tentativo di mettere a segno il colpo hanno ferito alla testa il titolare del bar, che, oltre allo shock subito, ha rimediato anche alcuni punti di sutura. A denunciare l’accaduto il presidente della Terza Circoscrizione Lino Cucè.

L’emergenza rapine in città è già stata prontamente attenzionata dal Prefetto, che pochissimi giorni fa ha riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, disponendo maggiori controlli nelle aree “più calde”, specie in prossimità del periodo natalizio.

E il dilagare degli episodi criminali in città preoccupa anche la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, che da messinese e da Parlamentare, lancia un appello alle Istituzioni affinché si creino le condizioni per ripristinare l’Operazione Strade Sicure.

“L’operazione – dichiara la Deputata – avviata nell’Agosto del 2008, su iniziativa del Presidente Berlusconi, che propose di supportare le forze dell’ordine integrandole con i militari dell’esercito, ha dato pregevoli risultati, interrotti bruscamente dal precedente Governo, lasciando le nostre strade in balia della criminalità”.

L’onorevole presenterà un’interrogazione al Ministro dell’Interno “affinché si diano delle risposte su come si vuole risolvere il problema, sulla scorta della positiva esperienza del Governo Berlusconi, in cui era previsto oltre al pattugliamento delle strade, un presidio statico e costante delle forze dell’ordine”.