Previsioni Meteo, ecco il primo freddo di Dicembre: domani temperature in ulteriore calo

11 dicembre 2018 13:34

Previsioni Meteo, temperature in picchiata in tutt’Italia: ulteriore calo termico nelle prossime ore, precipitazioni residue al Sud

Previsioni Meteo – Primo assaggio d’inverno stamattina al Centro/Sud, con temperature decisamente basse nei valori minimi registrati all’alba. Ha fatto decisamente freddo con -4°C a L’Aquila, -3°C a Firenze, Grosseto e Arezzo, -1°C a Roma e Pisa, 0°C a Viterbo, Latina e Frosinone. Più a Sud abbiamo registrato 0°C a Benevento, +3°C a Cosenza e Avellino, +5°C a Napoli e Foggia, +6°C a Bari, Caserta e Barletta, +7°C a Salerno, Lecce, Brindisi e Monopoli, con nevicate fino a quote molto basse sul Gargano e sulle Murge. Adesso, nel corso della giornata, le condizioni meteorologiche stanno migliorando e splende il sole un po’ ovunque, con temperature in sensibile aumento in tutto il Paese. Abbiamo infatti +16°C a Palermo e Catania, +15°C a Genova, Messina e Cagliari, +14°C a Reggio Calabria, +13°C a Napoli e Caserta, +12°C a Roma, Milano, Salerno, Taranto, Vicenza e Catanzaro, +11°C a Verona, Bologna, Venezia, Parma, Bari, Lecce, Udine, Trieste, Foggia e Brindisi, +10°C a Torino, Firenze, Cosenza e Avellino, +9°C a Pescara, Ancona e Benevento. Sono dati che testimoniano l’entità di quest’ondata di freddo, molto secca, veloce e quindi – accompagnata da ampio soleggiamento – modesta nelle ore diurne.

Oggi pomeriggio avremo le ultime piogge residue al Sud, soprattutto nel Gargano e sulla costa barese, ma anche a Palermo nella Sicilia occidentale. La neve cadrà sull’Appennino in scarsa quantità, ma fino a bassa quota.

Domani, Mercoledì 12 Dicembre, farà ancora più freddo al mattino nelle temperature minime, che saranno molto basse grazie all’inversione termica alimentata dai cieli sgomberi da nubi e dalla calma di vento. Le massime saranno stazionarie rispetto ai valori di oggi, mentre dopodomani, Giovedì 13, avremo un sensibile aumento delle temperature al Sud, contemporaneamente alle possibili nevicate da cuscinetto che proprio nella mattinata di Giovedì potrebbero interessare gran parte del Centro/Nord e in modo particolare Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche, oltre alle zone interne di Lazio e Abruzzo.

Ma di questo parleremo meglio in ulteriori e più approfonditi aggiornamenti. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: