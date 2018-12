Previsioni Meteo Natale: milioni di italiani in spiaggia nel giorno di Vigilia, temperature fino a +25°C!

23 dicembre 2018 15:30

Previsioni Meteo, si prospetta una Vigilia di Natale caldissima in tutt’Italia con temperature folli: oltre +20°C da Nord a Sud, con picchi di +25°C. Assalto alle spiagge

Previsioni Meteo – Come ampiamente previsto sin dall’inizio del mese di Dicembre, l’Italia vive i giorni “clou” delle feste di Natale con un anomalo Anticiclone delle Azzorre che garantisce bel tempo e caldo anomalo in tutto il Paese. Il giorno più caldo sarà domani, Vigilia di Natale, Lunedì 24 Dicembre: milioni di italiani potranno godersi il caldo anomalo in spiaggia, come se fossimo già a Pasquetta. Le temperature supereranno abbondantemente i +20°C da Nord a Sud, con picchi di +25°C in varie Regioni.

Intanto oggi fa già caldissimo, soprattutto al Sud: le temperature hanno già raggiunto +21°C a Noto e Augusta, +20°C a Siracusa, Olbia, Lentini, Ispica, Pachino, Riposto e Mineo, +19°C a Palermo, Catania e Bitritto, +18°C a Napoli, Cagliari, Foggia, Cosenza, Modica, Licata, Crotone, Cerignola, Barletta e Acquaviva delle Fonti, +17°C a Messina, Matera, Caserta, Alghero, Pratica di Mare e Oristano, +16°C a Bari, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Lecce e Brindisi, +15°C a Ragusa, Potenza, Benevento e Avellino, +14°C a Campobasso.

Fa molto caldo anche al Centro/Nord, dove spiccano i +18°C di Aosta, Imperia e Tarquinia, i +16°C di Genova, Pisa e Livorno, i +12°C di Cuneo. Domani farà ancora più caldo ovunque, mentre nel giorno di Natale avremo un netto calo termico sulle Regioni Adriatiche dove si tornerà nella normalità di fine Dicembre. Qualche pioggia interesserà Calabria meridionale e Sicilia orientale proprio nel giorno di Natale, Martedì 25 Dicembre, ma senza fenomeni estremi. Dal giorno di Santo Stefano, Mercoledì 26, tornerà a splendere il sole in tutto il Paese e avremo ancora l’Anticiclone anche negli ultimi giorni dell’anno e a Capodanno 2019.

