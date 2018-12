Previsioni Meteo, nel Sabato dell’Immacolata veloce sfuriata di maltempo sull’Italia: piogge nel pomeriggio in Calabria e Sicilia

7 dicembre 2018 13:49

Previsioni Meteo, Sabato 8 Dicembre sarà una giornata di festa all’insegna del maltempo con piogge, temporali e forti venti su gran parte dell’Italia. Domenica 9 ampie schiarite, da Lunedì arriva il primo vero freddo

Previsioni Meteo – Veloce sfuriata di maltempo sull’Italia nel Sabato dell’Immacolata, l’8 Dicembre, caratterizzato da forti venti occidentali, piogge e temporali su molte Regioni del Paese. Il maltempo interesserà soprattutto le Regioni tirreniche in mattinata, con piogge tra Toscana, Umbria, Lazio e Campania, in estensione nel pomeriggio al Sud e in modo particolare al basso Tirreno, Calabria e Sicilia, ma anche in Puglia, mentre dalle 14:00 in poi il tempo migliorerà in tutto il Nord e nelle Regioni centrali con ampie schiarite. Soffieranno forti venti occidentali su tutte le Regioni, ma le temperature rimarranno stazionarie o addirittura in lieve aumento. Sulle Alpi nevicherà copiosamente oltre i mille metri di quota nei versanti settentrionali, quindi in Francia, Svizzera, Austria e aree di confine dell’Italia. In pianura Padana invece avremo venti di foehn che faranno aumentare le temperature fino a +15°C.

Domenica 9 Dicembre il tempo migliorerà in tutt’Italia con ampie schiarite e un primo calo termico. Da Lunedì 10 arriverà il vero freddo a partire dalle Regioni Adriatiche. Tra Martedì 11 e Giovedì 13 Dicembre avremo una fase fredda soprattutto al Nord e nelle Regioni Adriatiche (molto meno sulle isole maggiori e all’estremo Sud), ma durerà poco e sarà secca senza precipitazioni significative. Il rischio di arrivare alle festività di Natale senza neve sulle montagne è sempre più concreto. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: