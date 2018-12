Previsioni Meteo: è tornato a splendere il sole in tutt’Italia, bel tempo in Calabria e Sicilia

18 dicembre 2018 13:31

Previsioni Meteo: oggi piogge deboli residue al Sud ma il tempo migliorerà in tutta Italia. Da domani una nuova perturbazione colpirà il Nord-Ovest

Previsioni Meteo – Come avevamo già scritto nelle previsioni di ieri, stanotte si sono presentate piogge al Sud, con la zona più colpita la Sicilia Nord Orientale e la Calabria Meridionale, con punte di 74,6mm caduti a Domanico (Cosenza), 52,2mm a Platì (Reggio Calabria) e 21,2mm a Messina, con piogge più deboli sparse nel resto della Calabria e la Puglia. Nella mattinata stiamo assistendo a piogge residue nelle medesime zone ma che sono destinate a concludersi nel breve tempo, lasciando spazio al promontorio di Alta Pressione che sta ormai spostando la perturbazione verso le Grecia. Nel frattempo, il freddo, che già ha portato neve in pianura al Nord, si diffonderà anche al Sud, andando a toccare anche le isole maggiori. Però, sarà solo passeggero, con le temperature che già nella giornata di giovedì, almeno al Sud, tenderanno a rialzarsi leggermente.

Quindi, nella giornata di oggi martedì 18 Dicembre, il tempo andrà a stabilizzarsi al Centro-Sud. Con cielo sereno o parzialmente nuvoloso in gran parte del Paese. Il freddo al Nord continuerà a persistere con temperature basse e sotto lo zero negli Appennini e nelle Alpi, dopo le minime molto basse di stamattina.

Dalla giornata di domani, mercoledì 19 Dicembre, il tempo stabile persisterà in gran parte dell’Italia, ma nella seconda parte della giornata si vedrà l’arrivo di una nuova perturbazione dalla Francia che andrà a colpire in un primo momento – nel pomeriggio – la Liguria e il Piemonte, portando piogge e neve, ma che andrà ad estendersi durante la serata anche tra la Lombardia, Toscana, parte dell’Emilia-Romagna e la Sardegna, portando piogge anche intense principalmente nella Liguria e nuove nevicate in pianura Padana tra Piemonte e Lombardia, anche su Milano e Torino. Al Sud invece persisterà tempo sereno e poco nuvoloso.

Giovedì 20 Dicembre, la perturbazione proveniente dalla Francia continuerà a muoversi verso Sud-Est, portando piogge anche al Centro e toccando parte del Sud principalmente la Sicilia Occidentale, anche se non dovrebbe presentare fenomeni intensi, essendo la perturbazione ormai in estinzione. Per un maggiore dettaglio, però, aspettiamo gli aggiornamenti dei modelli che ci chiariranno come la perturbazione continuerà il suo cammino e potremo darvi dettagli maggiori. Ecco – intanto – le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: