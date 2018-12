13 dicembre 2018 22:44

“Premio Sicilia Federico II” assegnato al Tenente dei Carabinieri Cosimo Sframeli per le sue attività culturali e le sue pubblicazioni

Assegnato al Tenente dei Carabinieri Cosimo Sframeli il “Premio Sicilia Federico II” Edizione 2018 per le sue attività culturali e le sue pubblicazioni. La consegna l’8 dicembre scorso a Modica (RG), presso la sala convegni del “Il Giardino della Contea”. Quindi, Cultura e Legalità nella manifestazione del “Premio Sicilia Federico II”, organizzata da Corrado Armeri, rosolinese e presidente di Prix Television. Il Premio “Federico II” è conferito ai siciliani illustri che si sono distinti anche nel campo della cultura e nel contrasto alla criminalità organizzata, contribuendo, come fedeli servitori dello Stato, allo sviluppo dell’immagine della Sicilia, che hanno valorizzato e salvaguardato, con fatti quotidiani, le tradizioni e la civiltà dell’area mediterranea. La motivazione del Premio così recita: “Quale segno di riconoscenza e di profonda stima, vista la meritoria attività di contrasto al crimine, svolta con costante impegno, fermezza, azione dinamica e spiccato acume investigativo, ottenendo come conseguenza meritoria la fiducia dei cittadini calabresi verso lo Stato e l’Arma dei Carabinieri. Grazie anche ai suoi scritti letterari e di attività di volontariato verso gli ultimi”. Sframeli ha dichiarato che i premi servono a scuotere la coscienza per essere migliori in questa vita, donando e servendo, senza riserva, la Patria, quindi, il prossimo, gli ultimi.