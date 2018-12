Prefettura di Messina, bando straordinario per i progetti del Ministero: disponibili cinque posti [INFO UTILI]

27 dicembre 2018 17:45

La Prefettura di Messina sarà impegnata nel progetto “Le procedure di R.A.V. e l’accoglienza nei luoghi di sbarco e presso i centri” ed i volontari da impiegare nel progetto sono cinque, ecco come partecipare al bando:

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il bando straordinario per la selezione di 613 volontari da impiegare nell’attuazione di 15 progetti presentati dal Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione. La Prefettura di Messina sarà impegnata nel progetto “Le procedure di R.A.V. e l’accoglienza nei luoghi di sbarco e presso i centri” ed i volontari da impiegare nel progetto sono cinque. Gli interessati potranno consultare il bando sul sito internet della Prefettura di Messina oppure del Servizio Civile Nazionale dove troveranno anche i moduli per la presentazione delle domande. Le materie oggetto del colloquio selettivo ed i criteri di valutazione sono indicati rispettivamente nell’allegato A e nell’allegato B del progetto.

Le domande devono essere presentate entro il 30 gennaio 2019:

A mezzo A/R , all’indirizzo: Prefettura di Messina Piazza Unità d’Italia-98100 ME (specificare nella busta Servizio Civile Nazionale)

, all’indirizzo: Prefettura di Messina Piazza Unità d’Italia-98100 ME (specificare nella busta Servizio Civile Nazionale) Pec, all’indirizzo protocollo.prefme@pec.interno.it specificando nell’oggetto: Servizio Civile Nazionale

all’indirizzo protocollo.prefme@pec.interno.it specificando nell’oggetto: Servizio Civile Nazionale A mano presso l’U.R.P. della Prefettura di Messina nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Le domande consegnate a mano dovranno essere presentate entro le ore 13:00 del 30 gennaio 2019.