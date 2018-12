Violenza sulle donne, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti incontra il Prefetto di Messina: siglato il Protocollo Interistituzionale

6 dicembre 2018 20:59

Il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti incontra il Prefetto di Messina: siglato il Protocollo Interistituzionale contro la violenza sulle donne

Nella mattinata di oggi, il Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, ha incontrato il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Giulio Francese, per la sottoscrizione del Protocollo Interistituzionale contro la violenza sulle donne, siglato in Prefettura lo scorso 26 novembre, a cui il presidente non aveva potuto partecipare. Nell’occasione è stato sottolineato il ruolo importante ricoperto dai giornalisti e dalla stampa per la comunicazione e l’informazione e l’impegno profuso dall’Ordine professionale di veicolare con linguaggio appropriato, esattezza e correttezza le notizie da diramare sempre con toni adeguati. È stata anche riconosciuta la delicatezza della professione di giornalista che, in determinate circostanze, può incorrere in problematiche correlate a profili di sicurezza per l’incolumità degli stessi ed, a tal proposito, il Prefetto ha richiamato l’attenzione su una recente direttiva del Ministero dell’Interno, con cui, con specifico riferimento ai diversi episodi di aggressione e intimidazione, nei confronti dei giornalisti, è stata evidenziata la operatività, con funzioni di programmazione strategica, del “Centro di coordinamento per le attività di monitoraggio, analisi e scambio permanente di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti”, organismo che costituisce un’importante struttura di raccordo e consultazione finalizzata alla tutela della libertà di stampa. Nel corso dell’incontro, il Prefetto Librizzi ed il Presidente Francese hanno condiviso percorsi di più stretta collaborazione con riferimento a specifiche problematiche di interesse ed alle relative iniziative.