Proroga di 4 mesi per i precari della Città Metropolitana, Fp Cgil Mesina: “Vicenda al limite delle decenza”

21 dicembre 2018 21:26

FP CGIL Messina: “Da parte della politica cittadina nessun impegno concreto ma solo un rimpallo di responsabilità a livello regionale e nazionale”

“Una proroga di quattro mesi a condizione che la già disastrosa condizione economico-finanziaria in cui versa la Città Metropolitana, non ne renda necessaria la dichiarazione di dissesto. E’ questo, in sostanza, ciò che si nasconde dietro l’annuncio fatto ai lavoratori precari dell’ex provincia, che dopo giorni di presidio all’ingresso e sulle scale di Palazzo dei Leoni, avrebbero certamente preferito sentire notizie diverse, analoghe, magari, a quelle annunciate in altri territori metropolitani che versano nelle medesime condizioni, ma per cui è invece stata annunciata la proroga dei contratti per tutto il 2019. Spiace constatare – affermano il segretario generale della FP CGIL Francesco Fucile il responsabile aziendale Di Giorgio e le RSU Allia, Carnazza, Lombardo e Ruggeri–che da parte della politica cittadina non si sia registrato lo stesso impegno osservato invece su altri territori, dove non solo si è cercato di trovare una soluzione più efficace per i precari, ma soprattutto si è cercato di affrontare con più serietà le problematiche inerenti le condizioni economico-finanziarie degli enti, senza il continuo rimpallo di responsabilità a livello regionale e nazionale a cui si è invece assistito a Messina. La spada di Damocle dei conti mette a serio rischio non solo la condizione dei precari ma, in generale, tutta la platea dei lavoratori dell’Ente. La FP CGIL – affermano gli esponenti sindacali – non ha fatto né fa politica diretta, ma vuole evitare che si continui a farla sulla pelle dei lavoratori. Non intendiamo essere strumento di oscure trattative sulla pelle di chi da trent’anni si trova a svolgere la propria attività lavorativa tra angosce e umiliazioni, anzi chiediamo l’immediata soluzione di questo stallo con il rinnovo a 12 mesi del contratto, nelle more di attivarne la definitiva stabilizzazione”.