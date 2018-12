Messina, precari Città Metropolitana: delusione e rammarico tra i lavoratori

14 dicembre 2018 21:01

Precari della Città Metropolitana di Messina, FP CGIL e CSA: “Delusione e rammarico per il mancato riscontro alle rassicurazioni del sindaco De Luca”

Sono profondi il rammarico e la delusione tra i lavoratori precari della Città Metropolitana di Messina che ad oggi, nonostante le promesse fatte qualche settimana fa dal sindaco metropolitano Cateno De Luca, in merito alla proroga dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2018, continua ad evitare un confronto con i dipendenti, che nei giorni scorsi hanno infatti dichiarato lo stato di agitazione. “In attesa di conoscere ufficialmente il contenuto dell’emendamento presentato in commissione bilancio all’Ars, che dovrebbe mettere al sicuro i precari dell’ex province garantendo la proroga per un altro anno, il livello di preoccupazione resta molto alto – affermano i Segretari Generali della FP CGIL Francesco Fucile e del CSA Santino Paladino e la RSU Tiziana Ruggeri (FpCgil) e Nino Brancato (CSA), – perché oltre le rassicurazioni non vediamo alcun atto concreto”. Atti che invece potrebbero arrivare considerando che lo scorso 12 dicembre l’Assessorato Regionale Autonomie Locali, a cui la Città Metropolitana avesse rivolto apposito parere per avere rassicurazioni sul da farsi, ha ribadito “la …copertura del fabbisogno finanziario degli Enti utilizzatori per l’onere relativo al Personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9”.

“Non riusciamo quindi a comprendere – concludono i rappresentanti della Fp CGIL – l’attuale attendismo dell’Amministrazione, che rischia solo di determinare ulteriori ripercussioni sul personale contrattista in particolare, collocato, quasi tutto, in ferie d’ufficio, con eccezioni che facciamo fatica a comprendere e che chiediamo vengano immediatamente azzerate”