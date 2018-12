Precari in Calabria: sessanta lavoratori hanno sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato

31 dicembre 2018 15:02

Questa mattina sessanta precari dell’Università Magna Graecia di Catanzaro hanno sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato

Un ultimo giorno dell’anno importante per tutta l’Università di Catanzaro: questa mattina, infatti, nell’Aula “Salvatore Blasco” dell’Edificio Giuridico-Economico del Campus universitario, sono stati sottoscritti da sessanta precari dell’Ateneo i contratti di lavoro a tempo indeterminato, a conclusione della procedura di stabilizzazione che era stata avviata proprio un anno fa dai Rettori Prof. Giovambattista De Sarro e Prof. Aldo Quattrone, così come previsto dal decreto legislativo n.75 del 2017. “Un anno fa – ha dichiarato il Rettore Giovambattista De Sarro – l’Ateneo aveva preso un impegno che oggi si realizza con la fatidica firma dei contratti a tempo indeterminato con due anni di anticipo rispetto al termine fissato dalla legge per la conclusione della procedura di stabilizzazione. Avevo ribadito in più occasioni –ha proseguito il Rettore De Sarro – che avrei fatto in modo che la stabilizzazione avvenisse per tutti i sessanta precari, nello stesso momento, proprio al fine di mantenere il clima di serena e pacifica convivenza e la coesione di tutto il nostro personale. E così è stato grazie al lavoro di tutti i rappresentanti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ed alla condivisione di questo percorso che oggi rappresenta un punto di arrivo sì, ma nella consapevolezza di essere lo sprone a proseguire, tutti insieme, nella prospettiva di dare un futuro solido a questo nostro Ateneo. Solo, in questo modo, infatti, si possono continuare a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Non posso che ringraziare, in questa occasione, tutti coloro che, in silenzio e professionalmente, hanno collaborato e il sostegno incondizionato ricevuto dagli Organi accademici dell’Ateneo che, nella soluzione prospettata per il superamento nell’immediato della problematica di questo precariato storico, ha saputo ritrovarsi nello spirito solidaristico di attenzione vera e sincera quale gesto concreto di riconoscimento all’impegno profuso in questi anni da questo nostro personale che ha dato, insieme a tutti gli altri, il proprio contributo alla crescita dell’Ateneo. Ci proiettiamo ora nel nuovo anno con propositi sempre più positivi, con l’auspicio di continuare a fare ancora bene, soprattutto guardando alle classifiche che, proprio in questi giorni, continuano a segnalare, a livello nazionale, il nostro Ateneo per la virtuosità nei conti. Tutto ciò ci consentirà di andare ben oltre il normale turn-over nelle assunzioni, importante per garantire la qualità dell’offerta formativa della nostra Università. Sono orgoglioso e felice –ha concluso il Rettore De Sarro – nel vedere la nostra comunità accademica crescere: miglior augurio di buon anno non poteva esserci di fronte alle sfide che ci attendono!”