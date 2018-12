Cosenza: annullo speciale per il 10° anniversario del piccolo coro del Teatro Rendano

14 dicembre 2018 11:55

Poste Italiane partecipa domani, in occasione del 10° anniversario del Piccolo coro del teatro Rendano, con un annullo filatelico recante la dicitura “Piccolo coro teatro A. Rendano” – 10° Anniversario fondazione – 15.12.2018, 87100 Cosenza”. Sarà possibile timbrare con l’annullo speciale, richiesto dall’Associazione Culturale Ricreativa “La Fabbrica del Suono”, le corrispondenze presentate presso lo stand del Ridotto del Teatro “A. Rendano” in piazza XV marzo a Cosenza dalle ore 17 alle 20. Le commissioni filateliche potranno essere invece inoltrate a: Poste Italiane Spa/U.P. Cosenza/Veneto sportello filatelico Via Vittorio Veneto 41 – 87100 Cosenza (tel. 0984.819313).