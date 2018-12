Reggio Calabria, Tripodi: “al lavoro per il rilancio dell’area industriale Pip”

21 dicembre 2018 16:26

In un incontro tenuto in comune tra il Sindaco Michele Tripodi ed una delegazione delle aziende operanti nell’area industriale di Polistena, sono state concordate una serie di iniziative per la valorizzazione e la sicurezza dell’area PIP. Nell’incontro è emersa infatti l’esigenza di garantire condizioni che favoriscano lo sviluppo economico, il decoro e la sicurezza per le aziende ivi insediate alcune delle quali in passato soggette a furti e danneggiamenti. Inoltre si è stabilito di fare pulizie straordinarie in vari momenti delle aree verdi con la partecipazione degli imprenditori che affiancheranno gli operai del comune per dare un segnale di condivisione e collaborazione per la risoluzione di tutte le problematiche. Per dare un segnale di attenzione alle problematiche dell’area industriale l’Amministrazione Comunale già lo scorso anno ha proceduto a piantare diverse palme “washingtonia”, agli ingressi e sui viali principali. Recentemente inoltre l’Amministrazione ha sostituito le lampade fulminate restituendo visibilità nelle ore notturne e presentato un progetto per la video sorveglianza tuttavia non finanziato. Durante l’incontro per dare forza ad ogni iniziativa necessaria al rilancio dell’area PIP si è inoltre valutata la possibilità di formare un Consorzio pubblico-privato per la gestione futura dei servizi dell’area. L’Amministrazione Comunale ritiene la sinergia avviata con le aziende un passo in avanti per valorizzare le potenzialità dell’area PIP che può rappresentare un polmone per la crescita economica e l’occupazione per Polistena ed il territorio. Non a caso il Consiglio Comunale, di recente, ha proposto l’inserimento dell’area industriale nella ZES.