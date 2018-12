22 dicembre 2018 18:11

Ottimo e palpitante pareggio ottenuto dalla sezione dei Veterani dello Sport di Piombino, presieduti da Claudio Mazzola. Piombino, dopo essere stata in svantaggio per 3-1, ha infatti conquistato un lusinghiero pari per 3-3 nella partita di calcio valida per il Campionato Regionale toscano dei Veterani dello Sport, disputata contro i Campioni d’Italia e della Supercoppa dell’Associazione, di Volterra.