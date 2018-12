Parrucche gratis alle pazienti che combattono il cancro: dieci già donate a Palermo

17 dicembre 2018 19:03

Richieste da tutta la Sicilia per l’iniziativa di Assoacconciatori in sostegno delle pazienti oncologiche: donate già dieci parrucche a Palermo

Dieci parrucche già donate, con richieste da tutta la Sicilia. E’ il bilancio dell’iniziativa avviata quattro giorni fa da Assoacconciatori e rivolta alle pazienti oncologiche. La nuova categoria di Confesercenti Sicilia, parte integrante dell’Area Produzione guidata da Nunzio Reina, ha già accolto le donne che si sono rivolte all’associazione. Ad incontrarle stamattina, nella sede di piazza Castelnuovo, il referente del progetto, Salvo Lo Coco: “Abbiamo valutato i vari casi – spiega – e avviato la realizzazione delle parrucche in base alle esigenze di ogni donna. Poter dare loro una mano, in un momento così difficile, rende il nostro lavoro più prezioso”. Le richieste sono nel frattempo arrivate a Confesercenti Sicilia anche da Catania, da Enna e dal Ragusano. “Aiutare queste donne è un dovere – dice Reina – e in base alle reazioni che riceviamo, posso dire che si tratta del miglior regalo di Natale che potessimo fare a chi sta lottando contro la malattia, ma non può permettersi questa spesa. Presto incontreremo le donne che si sono rivolte a noi dalle altre province siciliane, anche a loro doneremo la parrucca gratuitamente”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Confesercenti Sicilia allo 0916115048.